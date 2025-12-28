Manovra 2026 il dibattito alla Camera – la diretta

È iniziato alla Camera il dibattito sulla Manovra 2026, dopo l’approvazione al Senato. La discussione generale riguarda i principali aspetti della Legge di Bilancio, con la presenza in aula del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Un momento fondamentale per approfondire le misure previste e le implicazioni future per il paese. Segui con noi la diretta dell’evento.

Iniziata alla Camera la discussione generale sulla Legge di Bilancio, già approvata al Senato. Presente in Aula il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al termine della discussione il Governo dovrebbe apporre la questione di fiducia. Il voto finale sul testo è atteso per martedì 30 dicembre. Manovra 2026, tutte le notizie di oggi 28 dicembre Inizio diretta: 281225 16:00 Fine diretta: 281225 23:00 17:16 281225 Manovra, Pd: "Penalizza scuola, università e cultura" Il parere del Partito Democratico sulla Manovra, bocciato oggi in Commissione Cultura alla Camera, contiene una "grave bocciatura politica e la denuncia del vero e proprio flop della linea portata avanti dai ministri Giuli, Bernini e Valditara".

La Manovra 2026 al Senato: in diretta l'esame della prossima legge di bilancio

