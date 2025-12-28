Manna sorprende tutti | Scudetto inaspettato blocco mercato? Sarebbe un paradosso

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato a DAZN i bilanci del club, gli obiettivi per il 2025 e le possibili strategie di mercato per gennaio, in vista della sfida allo Zini. Le sue parole offrono uno sguardo chiaro sulle prospettive future della squadra, sottolineando un approccio equilibrato e pragmatico alla gestione e alle ambizioni del club.

Inter News 24 Manna, attuale direttore sportivo del Napoli ha parlato a DAZN di bilanci, obiettivi 2025 e degli scenari di gennaio prima della sfida allo Zini. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Cremonese Napoli, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha fatto il punto sull’anno appena vissuto e sulle prospettive future del club. ANNO E OBIETTIVI – «È stato un 2025 importante: abbiamo vinto uno scudetto inaspettato e una Supercoppa, ma non c’è tempo per festeggiare. Bisogna ripartire subito e restare concentrati sul presente. Il livello è alto, non esistono partite facili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Manna sorprende tutti: «Scudetto inaspettato, blocco mercato? Sarebbe un paradosso» Leggi anche: Cremonese-Napoli, Manna: «Limitazione del mercato? È un paradosso, siamo una società sana» Leggi anche: Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, Manna: “2025 importante, vinto scudetto inaspettato. Limitazione mercato? Un paradosso” - Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha rilasciato queste dichiarazioni ... msn.com

