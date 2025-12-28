Manna | il blocco al mercato è scorretto ed è paradossale visto che il Napoli è forse la società più sana d’Italia

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato il blocco al mercato, definendolo scorretto e paradossale. Ha sottolineato come il club partenopeo sia tra le società più solide e sane in Italia, rendendo ingiusta e inappropriata questa restrizione. Le sue parole sono state rilasciate in vista della partita contro la Cremonese, offrendo una prospettiva sulla situazione attuale del mercato e sulla posizione del club.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese Le parole di Manna. «Non ci sono partite mai veramente facili, sono tutte squadre preparate con allenatori molto bravi. Lo scorso anno abbiamo perso più in casa che in trasferta, quest’anno è diverso. Siamo comunque sul pezzo anche se abbiamo perso partite in un trittico complicato». Il modulo e la limitazione del mercato a gennaio. «Il modulo è stata una necessità, non avevamo altri centrocampisti, il mister è stato bravo ad attingere alle risorse, poi vediamo quando rientreranno i ragazzi che saranno fuori «Il mercato bloccato (il Napoli non può acquistare a gennaio se prima non vende) è un grandissimo paradosso, siamo tra le società più sane della Serie A se non la più sana, con liquidità e patrimonio netto positivo, e ci ritroviamo il mercato bloccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «il blocco al mercato è scorretto ed è paradossale visto che il Napoli è forse la società più sana d’Italia» Leggi anche: Manna prima di Napoli Juventus: «La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare. Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi. Mercato? Saremo pronti» Leggi anche: Serie A, non solo Lazio, tante società rischiano il blocco del mercato: ecco il nuovo indice che fa paura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manna a DAZN: "Blocco del mercato grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù. Su Lucca..." - Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: “E’ stato un anno importante, abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. tuttonapoli.net

