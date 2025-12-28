Manna furioso | che risposta sulle limitazioni al mercato del Napoli
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato le recenti limitazioni al mercato della squadra durante un'intervista a Dazn, prima della sfida contro la Cremonese. Le sue parole hanno fornito chiarimenti sulla gestione delle risorse e sulle strategie future, offrendo uno sguardo trasparente sulle dinamiche che influenzano il mercato azzurro.
Il ds del Napoli Giovanni Manna ha risposto alle domande di Dazn prima della partita contro la Cremonese. Il dirigente azzurro si è soffermato in particolare sulle limitazioni al calciomercato azzurro, con il club costretto ad operare “a saldo zero” a gennaio. Mercato Napoli, Manna sbotta: “Paradossale”. Manna si esprime così sulle limitazioni del mercato, dicendosi arrabbiato per questo danno nei confronti del Napoli: Un paradosso incredibile. Siamo una delle se non LA società messa meglio dal punto di vista del bilancio. Per me è un po’ scorretto, perché si è cercato di omologare la regola UEFA senza però concedere i vari correttivi che essa prevede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Manna prima di Napoli Juventus: «La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare. Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi. Mercato? Saremo pronti»
Leggi anche: Manna: «il blocco al mercato è scorretto ed è paradossale visto che il Napoli è forse la società più sana d’Italia»
Romagnoli furioso, la frase urlata all’arbitro: “Succede sempre alla Lazio!” - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.