Manna furioso | che risposta sulle limitazioni al mercato del Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato le recenti limitazioni al mercato della squadra durante un'intervista a Dazn, prima della sfida contro la Cremonese. Le sue parole hanno fornito chiarimenti sulla gestione delle risorse e sulle strategie future, offrendo uno sguardo trasparente sulle dinamiche che influenzano il mercato azzurro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.