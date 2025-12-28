Manifestazione con Hannoun è scontro tra sindaco di Bologna e opposizione

Lo scorso 17 settembre a Genova si è svolta una manifestazione pro Gaza, che ha suscitato diverse reazioni tra le forze politiche locali. In particolare, il sindaco di Bologna, Hannoun, ha espresso il suo punto di vista, scatenando un confronto con le opposizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle manifestazioni pubbliche e sul dibattito politico in tema di crisi internazionale.

Bologna, 28 dicembre 2025 – E' polemica attorno a una manifestazione pro Gaza che si è tenuta a Genova lo scorso 17 settembre. Un evento, organizzato da Musica For Peace, a cui aveva preso parte anche Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, arrestato due giorni fa a seguito dell'inchiesta della Digos e della Guardia di Finanza di Genova. A sollevare il polverone politico è una foto, pubblicata da il Giornale, in cui sotto il palco su cui ha preso parola anche il leader pro Pal, accusato ora di finanziare Hamas, in cui vengono ritratti diversi sindaci italiani, tra i quali quello di Bologna, Matteo Lepore, e quello di Milano, Beppe Sala. Ha detto Mohammad Hannoun in piazza, durante una manifestazione dello scorso agosto: "Io non appartengo a Hamas, questo lo dico ufficialmente" «Ora basta». Con una lunga dichiarazione, Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani, respinge ogni collegamento con Mohammad Hannoun, uno degli arrestati nell'inchiesta su presunti finan

