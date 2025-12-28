Mandas Juve Sky i bianconeri iniziano a sondare il terreno | chieste informazioni alla Lazio c’è concorrenza per il portiere Gli aggiornamenti

La Juventus ha avviato i primi contatti per il portiere Mandas Juve, sondando la disponibilità della Lazio. Sullo sfondo, si intensifica la concorrenza di altri club, tra cui il Genoa, che mostra interesse. La trattativa dipenderà anche dal futuro di Mattia Perin, e gli aggiornamenti continueranno a seguire gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Mandas Juve: i bianconeri sondano il portiere della Lazio mentre il Genoa pressa, tutto dipende dal futuro di Mattia Perin. Il valzer dei portieri potrebbe presto accendersi, coinvolgendo tre storiche piazze della Serie A in un intrigante effetto domino destinato a ridisegnare gli equilibri difensivi. Al centro delle trame di mercato di questo fine 2025 c’è Christos Mandas, l’estremo difensore greco che si è messo in luce come secondo portiere della Lazio. Le sue prestazioni, solide e convincenti quando chiamato in causa per sostituire il titolare, non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse concreto del Genoa, alla disperata ricerca di un numero uno affidabile per il girone di ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

