Mamma e figlia morte per presunta intossicazione a Campobasso sequestrato cibo che avevano in casa

Sono in corso le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Campobasso, morte presumibilmente causata da un’intossicazione alimentare. Il cibo presente in casa è stato sequestrato per approfondimenti. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità, che cercano di chiarire le cause di questa tragedia familiare.

Continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne vittime di una presunta intossicazione alimentare. Aperto fascicolo contro ignoti e sequestrati alimenti che avevano in casa.

Mamma e figlia morte dopo il pesce, dimesse due volte dall'ospedale: «Evoluzione rara del quadro clinico». I sintomi dell'intossicazione - Erano state due volte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e per due volte sono state dimesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte ... leggo.it

Mamma e figlia di 15 anni muoiono dopo il ricovero in ospedale: si sospetta un'intossicazione alimentare Probabilmente la causa del decesso è legata al cibo, a base di pesce, consumato durante le festività. Anche i familiari hanno accusato malori Tragedia fa facebook

Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne x.com

