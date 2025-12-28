In questo articolo si analizza la recente dichiarazione di La Russa, che ha affrontato le reazioni suscitate da un suo video sulla nascita del MSI, evidenziando come spesso l’indignazione possa derivare da una conoscenza parziale o distorta della storia del dopoguerra. L’intervento si propone di offrire un’analisi obiettiva e informata, chiarendo i punti chiave e contestualizzando i fatti senza sensazionalismi.

«Vorrei ringraziare coloro che si sono allarmati, sorpresi o persino sentiti “disgustati” per un mio video di un minuto circa, caricato sui miei social e con cui ho ricordato, in maniera a mio avviso garbata, la nascita del MSI avvenuta 79 anni fa». Esordisce così in un post social il presidente del Senato Ignazio La Russa, replicando alle polemiche sollevate in queste ore dall’Anpi e dalla sinistra sul compleanno del Movimento Sociale Italiano, fondato il 26 dicembre 1946. La Russa e il video per il compleanno del Msi: “Chi si indigna si è smascherato”. «Tutti mi hanno così confermato (oltre ad insistere erroneamente su inesistenti doveri costituzionali dei presidenti del Senato, che difatti da sempre restano iscritti a un gruppo parlamentare) la loro voluta ignoranza sulla storia del dopoguerra, sul ruolo della destra politica e persino sulla circostanza che al funerale di Giorgio Almirante, trasmesso in diretta dalla RAI, parteciparono i vertici del PCI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mai dire Msi, La Russa smaschera gli indignati rossi: “Ignoranza voluta sulla storia del dopoguerra”

Leggi anche: **Msi: La Russa, 'confermata ignoranza su storia dopoguerra, vertici Pci a funerali Almirante'**

Leggi anche: Destra di storia e di governo, dal Msi a FdI. La Russa: “Fin qui con Meloni miglior politico del dopoguerra”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Che cosa vuol dire “disinformazione russa” Chi decide dove finisce l’informazione e dove comincia il sospetto Già questo, in una democrazia, è gravissimo. E poi: che cos’è la Fondazione MedOr da meritare 400 mila euro infilati nella finanziaria Un centro facebook