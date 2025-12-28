SORANO La recente uscita di alcuni consiglieri dalla maggioranza apre una fase di forte incertezza politica all’interno del consiglio comunale di Sorano. Un passaggio che ha spinto i consiglieri di minoranza della lista Impegno Comune, Luciano Nucci e Giorgio Giulietti, a intervenire pubblicamente, lanciando un appello alla responsabilità e alla stabilità amministrativa nell’interesse della comunità. Secondo la minoranza, quanto accaduto rappresenta un segnale preoccupante che impone una riflessione più ampia sul significato dell’impegno politico e sul ruolo istituzionale ricoperto dagli eletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggioranza in profonda crisi. La minoranza: "Ora concretezza"

