Una tragedia si è consumata dopo il consumo di pesce, con madre e figlia decedute in breve tempo. Il responsabile di Rianimazione ha spiegato che il quadro clinico si è evoluto in modo rapido e insolito, rendendo difficile intervenire efficacemente nonostante le cure intensive. La vicenda sottolinea la rapidità e la gravità di alcune reazioni avverse, evidenziando l’importanza di monitorare con attenzione eventuali sintomi dopo il consumo di alimenti.

“I quadri clinici hanno avuto un’ evoluzione veramente rara che ha portato rapidamente al decesso nonostante le forme di supporto intensive che abbiamo messo in atto”. Lo ha detto all’ Ansa Vincenzo Cuzzone, responsabile del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove sono morte madre e figlia di 15 anni per una sospetta intossicazione alimentare. “Hanno cominciato ad avere questi sintomi dopo un pasto, ma sono notizie frammentarie raccolte da loro che comunque erano scossi – aggiunge il medico -. C’è stata un’insufficienza epatica e poi una cascata di eventi uno dopo l’altro con una rapidità veramente unica che ha portato a un’insufficienza multiorgano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce, il responsabile di Rianimazione: “Quadro clinico collassato con rara rapidità”

Madre e figlia morte, il Pronto Soccorso le aveva rimandate a casa due volte. La Procura apre fascicolo e sequestra le salme - La 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte all’ospedale Cardarelli dopo un quadro compatibile con una gravissima intossicazione. primonumero.it