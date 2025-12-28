Paolo Fox, noto astrologo italiano, mantiene riservata la sua vita privata. Non sono noti dettagli sulle sue relazioni sentimentali o orientamento sessuale, poiché preferisce evitare di parlarne pubblicamente. Tuttavia, in un’intervista a Domenica In, ha fatto intendere di avere una persona importante nella sua vita, senza fornire ulteriori dettagli. La sua privacy resta quindi rispettata, lasciando spazio alla sua sfera personale.

Paolo Fox è sempre molto restio a parlare della sua vita privata e infatti delle sue storie d’amore sappiamo bene poco, ma lo scorso gennaio da Mara Venier a Domenica In si è sbilanciato abbastanza da lasciarci intendere che qualcuno nella sua vita c’è: “ Io sono del segno dell’acquario, e tu conosci bene gli acquario, vero? Acquario triste e solitario? No, io non sono così. Se sono fidanzato? Nì, cioè. Un giorno mi inviti e prometto che ti dico tutto. Adesso lasciamo stare e torno all’oroscopo “. L’astrologo non ha ancora affrontato questo tema in diretta, ma forse entro la fine dell’anno o l’inizio del 2025 si sentirà pronto a renderci partecipi della sua storia d’amore, sempre che – speriamo di sì – ci sia ancora qualcosa da raccontare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma Paolo Fox è fidanzato? È gay?

Leggi anche: Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 5 dicembre: Ariete forte, ma non impulsivo, Sagittario spirito esplorativo

Leggi anche: "Barron Trump gay, il figlio 18enne del tycoon fidanzato con il ballerino argentino Carlo Strasser", la voce che "scuote" la Casa Bianca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paolo Fox, chi è il re dell'oroscopo: l'amore, il rifiuto dei social e il grave lutto da bambino. «Io sono cresciuto con un gatto» - Paolo Fox qualche tempo fa è stato ospite a Domenica In con il suo oroscopo, Mara Venier gli ha chiesto se in questo periodo fosse fidanzato o per lo meno innamorato. leggo.it

Paolo Fox, chi è il re dell'oroscopo: l'amore, il rifiuto dei social e il grave lutto da bambino. «Io sono cresciuto con un gatto» - Il suo oroscopo con le previsioni astrologiche su tutti i segni dello zodiaco è il più atteso ogni giorno da milioni di italiani. leggo.it

Vittoria, 9 anni e il fidanzato. Trovate la puntata completa sul mio canale Youtube e Spotify! - facebook.com facebook