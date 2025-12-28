Lutto in paese muore titolare del caseificio Greco

La comunità di Piana di Monte Verna si trova in lutto per la scomparsa di Antonio Greco, titolare del caseificio Greco. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e tristezza per tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo lavoro. Un addio che lascia un vuoto nel cuore del paese e nel settore lattiero-caseario locale.

Comunità in lutto a Piana di Monte Verna dove si è spento Antonio Greco, titolare del caseificio omonimo. La tragedia si è consumato in mattinata.Greco avrebbe accusato un malore improvviso. I soccorsi, giunti a bordo di un'ambulanza, lo hanno trasportato in ospedale a Caserta dove però il suo.

