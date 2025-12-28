L’università dei docenti a cottimo

L'Università italiana si trova al centro di un dibattito che riguarda non solo il settore accademico, ma anche il futuro dei giovani e la formazione della classe dirigente. Comprendere le dinamiche e le criticità di questo sistema è fondamentale per valutare le prospettive di sviluppo e innovazione nel contesto nazionale. Un’analisi obiettiva aiuta a cogliere le sfide e le opportunità di un’istruzione superiore che influenzerà le generazioni future.

Il dibattito sullo stato dell'Università italiana potrebbe sembrare una questione per addetti ai lavori, e in parte certamente lo è, se da essa non dipendesse la formazione e dunque il futuro dei nostri giovani, classe dirigente di domani. Dopo l'ottimo articolo di Alessandro Gnocchi, il successivo intervento di Paolo Miccoli ha reso ancora più chiaro chi porta sulle spalle una parte considerevole delle responsabilità del disastro di cui si sta discutendo. Onestamente Miccoli, già al vertice dell'Anvur (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca), ammette che la trasformazione antropologica del professore universitario, da dispensatore del sapere frutto del lavoro di studioso e ricercatore, in «buroprofessore», è dovuta ad una «degenerazione del sistema di valutazione su cui poggia l'intero sistema universitario».

