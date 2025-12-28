L’ultimo messaggio di Brigitte Bardot il 1 dicembre | Sto guarendo calmatevi Il desiderio di fuggire dall’umanità per vivere senza né un cellulare né un computer

Il primo dicembre, Brigitte Bardot ha condiviso un messaggio rassicurante: “Sto guarendo” e “invito tutti a calmarsi”. In un momento di riflessione, ha espresso il desiderio di allontanarsi dalla frenesia moderna, auspicando una vita senza cellulare né computer, per ritrovare il contatto con sé stessa e la natura. Un messaggio di sobrietà e di attenzione al benessere interiore in un mondo sempre più digitale.

L’ ultimo messaggio pubblico di Brigitte Bardot risale al primo dicembre ed era stato rassicurante: “ Sto guarendo” e “invito tutti a calmarsi”. A distanza di poche settimane, oggi, l’attrice simbolo del cinema francese e icona internazionale del Novecento è morta all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla Fondazione Brigitte Bardot. Bardot si è spenta nella sua storica residenza di La Madragu e, a Saint-Tropez, dove viveva da anni in modo riservato. La scomparsa arriva dopo mesi di apprensione per le sue condizioni di salute. Dallo scorso ottobre, infatti, l’ex attrice era stata ricoverata più volte a Tolone, alimentando voci e notizie spesso allarmistiche, alcune delle quali smentite direttamente da lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo messaggio di Brigitte Bardot il 1 dicembre: “Sto guarendo, calmatevi”. Il desiderio di “fuggire dall’umanità” per vivere senza “né un cellulare né un computer” Leggi anche: Brigitte e quell'ultimo messaggio... "Sto guarendo" Leggi anche: Dall’audacia provocante in "E Dio creò la donna" alla profondità tormentata ne "Il Disprezzo": i ruoli iconici di Brigitte Bardot Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Scomparsa di Brigitte Bardot: Reazioni e Impatto a Livello Globale - La scomparsa di Brigitte Bardot segna la conclusione di un'epoca iconica nel cinema e rappresenta una significativa perdita nella battaglia per i diritti degli animali. notizie.it

L'ultimo messaggio di Brigitte Bardot il primo dicembre: "Sto guarendo" - Gli ultimi mesi nella sua casa di Saint Tropez dove la diva aveva deciso di vivere in solitudine per “fuggire dall’umanità” ... msn.com

È morta Brigitte Bardot, icona di bellezza e libertà. Aveva 91 anni - Macron: "Una vita di libertà, piangiamo una leggenda del secolo". msn.com

Brigitte Bardot, la salute. L'ultimo messaggio il primo dicembre: "Sto guarendo" x.com

Maria Vision Italia. . Ultimo Messaggio di Medjugorje, 25 dicembre 2025 “Cari figli! Anche oggi - quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù bambino, il re della pace, affinché Lui vi colmi con l’ardore dell’amore e della pace, perché ogni cuore - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.