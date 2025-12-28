L’ultimo messaggio di Brigitte Bardot il 1 dicembre | Sto guarendo calmatevi Il desiderio di fuggire dall’umanità per vivere senza né un cellulare né un computer

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo dicembre, Brigitte Bardot ha condiviso un messaggio rassicurante: “Sto guarendo” e “invito tutti a calmarsi”. In un momento di riflessione, ha espresso il desiderio di allontanarsi dalla frenesia moderna, auspicando una vita senza cellulare né computer, per ritrovare il contatto con sé stessa e la natura. Un messaggio di sobrietà e di attenzione al benessere interiore in un mondo sempre più digitale.

L’ ultimo messaggio pubblico di Brigitte Bardot risale al primo dicembre ed era stato rassicurante: “ Sto guarendo” e “invito tutti a calmarsi”. A distanza di poche settimane, oggi, l’attrice simbolo del cinema francese e icona internazionale del Novecento è morta all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla Fondazione Brigitte Bardot. Bardot si è spenta nella sua storica residenza di La Madragu e, a Saint-Tropez, dove viveva da anni in modo riservato. La scomparsa arriva dopo mesi di apprensione per le sue condizioni di salute. Dallo scorso ottobre, infatti, l’ex attrice era stata ricoverata più volte a Tolone, alimentando voci e notizie spesso allarmistiche, alcune delle quali smentite direttamente da lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

