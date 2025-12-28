L?ultimo anno del Pnrr | sprint trasporti e digitale
Tra poco più di un anno sarà tutto finito, o quasi. Perché, se il 31 dicembre 2026 resta la scadenza conclusiva del Pnrr, con l?obbligo di inoltrare a Bruxelles le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Pnrr, lo sprint decisivo spesi oltre 100 miliardi - Il dato è aggiornato a fine novembre ed è emerso dalla cabina di regia convocata ieri dal ministro Tommaso Foti con la partecipazione, in videocollegamento, di ministri ... ilmattino.it
Con il Pnrr agli sgoccioli si chiude il rubinetto della crescita. E la manovra non fa nulla - La manovra metterà fine alla procedura d’infrazione europea sul deficit ma non ... repubblica.it
Pnrr, trainano i Comuni: aumenta lo sprint del Mezzogiorno - Alla fine, il traguardo dei cantieri ultimati e della rendicontazione della spesa del Pnrr lo taglieranno sicuramente loro, i Comuni, di tutte le dimensioni e soprattutto di ogni area del Paese. ilmattino.it
