L'ultima notte dell'anno a teatro Risate gag vernacolo e musica per brindare al 2026 con gli attori

Si avvicina la notte più lunga dell’anno, quella in cui tutti aspettano la mezzanotte e festeggiano anche oltre. Mercoledì, infatti, accoglieremo il 2026 con fuochi d’artificio, cenoni in compagnia e tanti brindisi. E poi c’è una tradizione, che non smette di emozionare e riempie le sale: è il Capodanno a teatro, con le proposte per tutti i gusti. Partiamo allora dal Teatro della Pergola, che vede in scena ’Perfetti Sconosciuti’, la versione teatrale della commedia di Paolo Genovese, in uno spettacolo sulla nostra vita stravolta dai telefonini. L’appuntamento è per le 20,30, poi il brindisi si tiene al nuovo Velluto Bistrot. 🔗 Leggi su Lanazione.it

