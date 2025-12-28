L’ultima fotografia dell’università Unife solida e proiettata nel futuro | Studente al centro una guida

Un sistema di qualità maturo, condiviso e capace di produrre risultati concreti. È la fotografia che emerge dal Rapporto Anvur sull’ Università di Ferrara, che ha concluso con esito più che positivo la procedura di accreditamento periodico prevista dalla normativa nazionale. Una notizia di peso, perché arriva dall’Agenzia chiamata a valutare e certificare lo stato di salute degli atenei italiani e restituisce l’immagine di un’ Unife solida, organizzata e proiettata nel futuro. Il giudizio è netto: trentanove punti di forza e quindici buone prassi segnalate a livello di Ateneo, cui si sommano ulteriori elementi positivi riscontrati nei dipartimenti, nei corsi di studio e nei dottorati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

