Lukaku ancora fermo non parte per la trasferta di Cremona

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime sulle condizioni dell’attaccante belga. Niente trasferta a Cremona per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Conte non vuole rischiare il giocatore appena tornato disponibile . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

