Lucca piace alla Lazio se Castellanos dovesse andar via

Se Valentin Castellanos dovesse lasciare la Lazio, il club potrebbe considerare Lorenzo Lucca del Napoli come possibile sostituto. La società biancoceleste valuta attentamente le opzioni di mercato per rinforzare l’attacco, tenendo d’occhio anche i profili di giovani talenti come l’attaccante toscano. La situazione rimane in evoluzione, e ogni decisione sarà presa in base alle esigenze della squadra e alle opportunità che si presenteranno.

Lorenzo Lucca del Napoli è finito nel mirino della Lazio per sostituire l'eventuale partenza di Valentin Castellanos. Lucca nel mirino della Lazio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio: Si fanno anche ragionamenti sul mercato in entrata, con gli occhi su diversi giocatori per il ruolo di mezz'ala. Uno di questi è Samardzic dell'Atalanta, valutato circa 20 milioni di euro. Ma potrebbero tornare di moda anche i nomi di Casadei del Torino e di Fabbian del Bologna. Un altro giocatore che piace molto, sempre in casa Atalanta, è Daniel Maldini, che piace molto per il ruolo di vice Zaccagni. Si guarda anche al ruolo di centravanti, con Castellanos che piace tanto al Flamengo.

Lazio, Fabiani: "Nulla di vero su Insigne e Castellanos via. Flamengo? Mi piace il ballo" - Prima della partita con l'Udinese, 17ª giornata di Serie A, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto a DAZN e ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato. msn.com

Udinese-Lazio, Fabiani: “Castellanos è una scelta tecnica. E Insigne…” - Le parole del dirigente biancoceleste intervenuto poco prima del fischio d'inizio del match direttamente dalla pancia del Bluenergy Stadium ... msn.com

