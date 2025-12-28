Lucca Juventus si inserisce anche quel club di Serie A | sondaggio in corso per l’attaccante del Napoli i bianconeri restano alla finestra Novità

Attualmente in corso un sondaggio tra i club di Serie A riguardo all’attaccante del Napoli, con Juventus e Lazio interessate alla sua candidatura. I bianconeri monitorano la situazione, considerando possibili sviluppi per rinforzare il reparto offensivo. La valutazione del giocatore prosegue, mentre le trattative tra le squadre coinvolte continuano a evolversi.

Lucca Juventus: i bianconeri sfidano la Lazio per la punta del Napoli, mentre i biancocelesti lo valutano come sostituto di Castellanos. Il calciomercato invernale si preannuncia incandescente per il reparto offensivo delle big italiane, con un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento: Lorenzo Lucca. L’attaccante, attualmente in forza al Napoli ma chiuso dalla concorrenza spietata di Lukaku e Hojlund, è al centro di un intrigo che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A. Le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport rivelano che la Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore per regalare a Luciano Spalletti un’alternativa fisica e affidabile in avanti, non è più sola nella corsa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

