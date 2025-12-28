Lucca Juve rischia di complicarsi la corsa al centravanti in uscita dal Napoli | due gli ostacoli da superare a gennaio Cosa succede

Lucca, in forza alla Juventus, si trova di fronte a una possibile complicazione nella sua ricerca di una nuova destinazione a gennaio. Con il ritorno di Lukaku e l’interesse del Napoli per cederlo all’estero, il percorso dell’attaccante si fa più complesso. Due ostacoli principali si pongono per il giocatore, che dovrà valutare le opzioni disponibili e le implicazioni di un possibile trasferimento. Ecco cosa sta succedendo nel suo futuro.

Lucca Juve: l’attaccante riflette sul suo ruolo con il ritorno di Lukaku mentre il Napoli spinge per la cessione all’estero. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe presto tingersi di nuovi colori, accendendo un intrigante duello di mercato invernale. L’attaccante, attualmente tra le fila del Napoli, sta vivendo giorni di profonda riflessione sul suo destino professionale. La questione centrale riguarda il minutaggio: con il rientro a pieno regime di Romelu Lukaku al centro dell’attacco partenopeo, gli spazi per l’ex centravanti del Pisa rischiano di ridursi drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, rischia di complicarsi la corsa al centravanti in uscita dal Napoli: due gli ostacoli da superare a gennaio. Cosa succede Leggi anche: Norton-Cuffy Juve: bianconeri in forte pressing ma sono due gli ostacoli da superare. Tutti gli aggiornamenti verso gennaio Leggi anche: Lucca in uscita dal Napoli: Milan e Roma interessate a gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spalletti ha convinto Lucca: Juve e Napoli preparano uno scambio clamoroso a gennaio LO SCAMBIO https://bit.ly/3YeEriO - facebook.com facebook La #Juventus segue Lorenzo #Lucca come possibile rinforzo, ma il #Napoli non è intenzionato a cederlo a una diretta concorrente. A ciò si aggiunge il nodo contrattuale: è in prestito con obbligo di riscatto che scatterà solo a febbraio, rendendo difficil… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.