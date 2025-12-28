Luca Dirisio | Spremuto nel pieno del successo a Sanremo fui snaturato Oggi voglio rialzarmi con nuova musica

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore, che ha da poco pubblicato il brano ‘È tutto fragile’, ripercorre in un'intervista a Fanpage.it la sua carriera, dal successo esplosivo a Sanremo, passando anche per esperienze come L'Isola dei Famosi: “Sono appagato. La maturità ti regala anche la capacità di ascoltare di più. La critica non mi è mai interessata”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te”

Leggi anche: Giorgia Surina: “MTV sembrava un sogno, ma presto il successo divenne pericoloso. Fui minacciata da uno stalker”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

luca dirisio spremuto pienoLuca Dirisio: “Spremuto nel pieno del successo, a Sanremo fui snaturato. Oggi voglio rialzarmi con nuova musica” - Il cantautore, che ha da poco pubblicato il brano ‘È tutto fragile’, ripercorre in un’intervista a Fanpage. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.