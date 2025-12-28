Luca Dirisio | Spremuto nel pieno del successo a Sanremo fui snaturato Oggi voglio rialzarmi con nuova musica
Il cantautore, che ha da poco pubblicato il brano ‘È tutto fragile’, ripercorre in un'intervista a Fanpage.it la sua carriera, dal successo esplosivo a Sanremo, passando anche per esperienze come L'Isola dei Famosi: “Sono appagato. La maturità ti regala anche la capacità di ascoltare di più. La critica non mi è mai interessata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nell’estate del 2004 Luca Dirisio, indimenticata e indimenticabile meteora della musica italiana, professava “Calma e sangue freddo” in quello che è stato il suo successo più famoso. A distanza di oltre 20 anni, in un fresco pomeriggio di dicembre, ci ritroviam - facebook.com facebook
