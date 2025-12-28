Luca Carboni in concerto al porto turistico con Rio Ari o Live
Luca Carboni torna in concerto a Pescara con l’evento “Rio Ari o Live”. L’appuntamento è previsto per sabato 1 agosto al porto turistico, nell’ambito dello Zoo Music Fest. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più apprezzate in un contesto naturale e rilassato.
Luca Carboni sarà in concerto a Pescara con “Rio Ari o Live”.L'evento è in programma sabato 1 agosto al porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest.Biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets.Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Luca Carboni arriva anche a Roma con una nuova data di “Rio Ari O Live”
Leggi anche: Luca Carboni in tour “RIO ARI O LIVE”, nuove date in estate
Luca Carboni in concerto al Porto Turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest; Luca Carboni in concerto alla Reggia di Caserta: lo show il prossimo 10 settembre; Luca Carboni in concerto alla Reggia di Caserta; Archivio giornaliero: 22 Dicembre 2025.
Luca Carboni in concerto al porto turistico con "Rio Ari o Live" - L'evento è in programma sabato 1 agosto al porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest. ilpescara.it
Luca Carboni in concerto alla Reggia di Caserta - L’appuntamento con Luca Carboni alla Reggia di Caserta promette di essere una delle serate più suggestive e imperdibili della stagione estiva, tra le meraviglie architettoniche e storiche della Reggia ... casertanews.it
Luca Carboni in concerto ad “Un’Estate da Belvedere” il 10 settembre 2026 - Dopo il trionfale ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzetti dello sport, il cantautore bolognese annuncia per l’estate 2026 una nuova serie di concerti di “RIO ARI O LIVE”, che lo ve ... casertaweb.com
Il Rock al tempo degli Dei. . Nel 1992 Luca Carboni e Jovanotti pubblicarono "O è natale tutti i giorni" una terribile cover di "More than words" degli Extreme...l'avevi cancellata #lucacarboni #jovanotti #extreme - facebook.com facebook
Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista... x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.