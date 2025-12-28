Luca Carboni in concerto al porto turistico con Rio Ari o Live

Luca Carboni torna in concerto a Pescara con l’evento “Rio Ari o Live”. L’appuntamento è previsto per sabato 1 agosto al porto turistico, nell’ambito dello Zoo Music Fest. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più apprezzate in un contesto naturale e rilassato.

Luca Carboni sarà in concerto a Pescara con "Rio Ari o Live". L'evento è in programma sabato 1 agosto al porto turistico di Pescara per lo Zoo Music Fest. Biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Dopo l'attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport.

