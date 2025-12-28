Bill Nighy ha rivelato di sentirsi più riconosciuto durante il periodo natalizio, grazie al successo della commedia

L'attore inglese ha ammesso di sentirsi maggiormente riconosciuto nel periodo natalizio grazie alla commedia cult di Richard Curtis. Bill Nighy è stato ospite del podcast Table Manners e ha raccontato di aver notato di sentirsi più riconosciuto durante il periodo natalizio grazie alla sua partecipazione al film corale Love Actually - L'amore davvero. Nel film di Richard Curtis, Nighy interpreta una star rock in declino che spera di rilanciare la propria carriera con una canzone natalizia, in realtà semplicemente una versione festiva di Love Is All Around dei The Troggs. La fama di Bill Nighy durante il Natale "È favoloso che continui così" ha esordito Nighy "Voglio dire, a Natale sono più famoso, non c'è dubbio.

© Movieplayer.it - Love Actually, Bill Nighy ammette: "A Natale sono più famoso"

