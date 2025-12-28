Lotta scudetto giornata di Serie A importante E l’Inter ha l’impegno più duro
Una giornata decisiva nella corsa allo scudetto di Serie A, con l’Inter impegnata in una partita difficile contro l’Atalanta. Questa sfida rappresenta un momento importante per la classifica e potrebbe influenzare gli equilibri della stagione. La gara si presenta come un banco di prova per i nerazzurri, che affronteranno una delle squadre più competitive del campionato in un match che richiede massima attenzione e concentrazione.
Inter News 24 Una domenica di Serie A fondamentale per la lotta scudetto. E l’Inter ha l’impegno più ostico, vista la sfida all’Atalanta. Il sipario sulla Supercoppa in Arabia Saudita si è appena chiuso, ma per le protagoniste della Serie A non c’è tempo per rifiatare. Dai 5000 chilometri di distanza di Riad, l’attenzione si sposta bruscamente su un triangolo geografico tutto lombardo-campano: Milano, Cremona e Bergamo. Come evidenziato da La Stampa, questa domenica di calcio sarà un vero tour de force che metterà alla prova le ambizioni di Napoli, Milan e della Beneamata. Le rivali: il Napoli cerca continuità, il Milan la difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com
