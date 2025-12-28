La Luna in Ariete, sotto l'influenza di Marte e Giove, porta una ventata di energia e sfide per i segni zodiacali. Mentre alcuni segni affrontano nostalgie e introspezioni, altri trovano nuove opportunità e avventure. È un momento di riflessione e adattamento, dove le emozioni giocano un ruolo cruciale. Scopri come navigare tra le influenze astrali e trovare il tuo equilibrio interiore. Ariete. La Luna, presa nel fuoco incrociato di Marte e Giove, ci spinge a desiderare qualcosa di troppo grande, facendoci perdere il senso della misura. È festa, ma ci sentiamo lo stesso stanchi. Il motivo non è il lavoro o la fatica, ma il bisogno di motivazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'oroscopo oggi, domenica 28 dicembre: i segni fortunati e le sfide del giorno

