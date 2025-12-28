L’oroscopo di Marco Pesatori per il 2026 | Scorpione dove arrivate voi si scatena l’inferno della passione e del desiderio Ariete attenzione | non bisogna scherzare
L’oroscopo di Marco Pesatori per il 2026 offre spunti di riflessione sui temi della passione e delle relazioni. Con una lunga esperienza come scrittore e poeta, Pesatori interpreta l’astrologia con uno sguardo profondo e sobrio, evitando sensationalismi. Le sue previsioni si rivolgono a chi desidera comprendere meglio le energie e le sfide dei vari segni zodiacali nel corso dell’anno.
Scrittore e poeta che negli anni Settanta incontrava Fernanda Pivano, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, John Cage, tutti esponenti di una sperimentazione artistica da cui ha preso nutrimento e ispirazione, Marco Pesatori è oggi considerato l’intellettuale dell’astrologia. Con una sua visione che spazia dalla psicanalisi alla mitologia, dalla musica alla letteratura. Alla fine degli anni Ottanta dà inizio ai work-shop “Minima Astrologica”, in cui l’astrologia non è solo impeccabile conoscenza tecnica ma si pone anche in diretta relazione con il sapere psicanalitico (il titolo richiama i “Minima Moralia” adorniani). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Oroscopo per il 2026: quali sono i 5 segni zodiacali più fortunati nel 2026?
