L’oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 | nuove energie per Toro e Vergine

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 dicembre 2025, l’oroscopo indica un ritorno di energie per Toro e Vergine, grazie agli influssi astrali. La Luna in Ariete crea tensioni con Venere e Marte in Capricorno, influenzando gli stati d’animo e le relazioni. È un momento di riflessione e di attenzione alle proprie dinamiche interiori, utile per affrontare con maggiore lucidità le sfide della settimana.

Nell'oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025, la Luna in Ariete si scontra a Venere e Marte in Capricorno. Direi che i segni cardinali siano facilmente infiammabili. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 dicembre 2025

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

OROSCOPO SETTIMANA: 08 - 14 DICEMBRE 2025

Video OROSCOPO SETTIMANA: 08 - 14 DICEMBRE 2025

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.