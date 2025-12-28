L’oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 | nuove energie per Toro e Vergine
Lunedì 29 dicembre 2025, l’oroscopo indica un ritorno di energie per Toro e Vergine, grazie agli influssi astrali. La Luna in Ariete crea tensioni con Venere e Marte in Capricorno, influenzando gli stati d’animo e le relazioni. È un momento di riflessione e di attenzione alle proprie dinamiche interiori, utile per affrontare con maggiore lucidità le sfide della settimana.
Nell'oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025, la Luna in Ariete si scontra a Venere e Marte in Capricorno. Direi che i segni cardinali siano facilmente infiammabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 dicembre 2025
Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
OROSCOPO SETTIMANA: 08 - 14 DICEMBRE 2025
L’oroscopo bresciano di lunedì 22 dicembre 2025 facebook
L' per oggi lunedì 22 dicembre #oroscopo #luciaarena x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.