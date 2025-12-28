L’oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 | nuove energie per Toro e Vergine

Lunedì 29 dicembre 2025, l’oroscopo indica un ritorno di energie per Toro e Vergine, grazie agli influssi astrali. La Luna in Ariete crea tensioni con Venere e Marte in Capricorno, influenzando gli stati d’animo e le relazioni. È un momento di riflessione e di attenzione alle proprie dinamiche interiori, utile per affrontare con maggiore lucidità le sfide della settimana.

