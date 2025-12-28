L'oroscopo di lunedì 29 dicembre 2025 | nuove energie per Toro e Vergine

Lunedì 29 dicembre 2025, l’oroscopo segnala nuove energie per Toro e Vergine. La Luna in Ariete crea un aspetto di tensione con Venere e Marte in Capricorno, influenzando i sentimenti e le relazioni. È una giornata di riflessione e attenzione alle dinamiche che si sviluppano, offrendo spunti per affrontare con equilibrio le sfide quotidiane. Un’interpretazione sobria e puntuale per orientarsi con consapevolezza.

