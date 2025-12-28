L’Orchestra Artemus di Pompei protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno a Capranica Prenestina
L’Orchestra Artemus di Pompei sarà protagonista del tradizionale Concerto di fine anno a Capranica Prenestina, presso il Tempio della Maddalena, il 29 dicembre alle ore 18. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un momento musicale di qualità in un contesto suggestivo, nel rispetto delle tradizioni locali e con un’attenzione particolare alla musica classica.
Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 dicembre alle ore 18.30. Fondata a Pompei nel 2017 L’Orchestra Artemus si pone sin da subito l’obiettivo di creare una sinergia tra la musica attiva e la valorizzazione di giovani talenti, spaziando dal repertorio sinfonico a quello sacro. Una realtà ormai consolidata nel panorama del nostro Paese. Particolarmente attiva in Campania con sette stagioni concertistiche, distinguendosi come “Eccellenza Pompeiana” in occasione del Pompei Music Fest ( 2019). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
