Rimini, 28 dicembre 2025 – “ Meteo perfetto per il surf, ci vediamo in spiaggia”. Sono bastati i primi messaggi scambiati nella chat, per spingere tanti appassionati a tirare fuori la tavola e la muta e precipitarsi in spiaggia. Decine e decine di surfisti hanno approfittato di questi giorni di festa per cavalcare le onde di fronte al Rockisland, uno degli ‘hot spot’ preferiti a Rimini. Il richiamo del mare, nella giornata di Santo Stefano così come ieri, è stato irresistibile. I surfisti hanno dato spettacolo, tanti passanti si sono fermati a immortalare le loro acrobazie in acqua. Tanti gli appassionati di surf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’onda di Capodanno: i surfisti danno spettacolo davanti al Rockisland

Leggi anche: Golf, Straka e Scheffler danno spettacolo all’Hero World Challenge. Il n.1 al mondo tenta la tripletta

Leggi anche: Natale e Capodanno con Alessandro Riccio: al Teatro di Fiesole il nuovo, esilarante, spettacolo teatrale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’onda di Capodanno: i surfisti danno spettacolo davanti al Rockisland - Tanti sportivi in acqua e in spiaggia a Rimini in questi giorni grazie al meteo favorevole. ilrestodelcarlino.it