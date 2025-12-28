L’onda di Capodanno | i surfisti danno spettacolo davanti al Rockisland
Rimini, 28 dicembre 2025 – “ Meteo perfetto per il surf, ci vediamo in spiaggia”. Sono bastati i primi messaggi scambiati nella chat, per spingere tanti appassionati a tirare fuori la tavola e la muta e precipitarsi in spiaggia. Decine e decine di surfisti hanno approfittato di questi giorni di festa per cavalcare le onde di fronte al Rockisland, uno degli ‘hot spot’ preferiti a Rimini. Il richiamo del mare, nella giornata di Santo Stefano così come ieri, è stato irresistibile. I surfisti hanno dato spettacolo, tanti passanti si sono fermati a immortalare le loro acrobazie in acqua. Tanti gli appassionati di surf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
