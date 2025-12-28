Locatelli scrive sui social dopo il botta e risposta con Spalletti al momento del cambio | il messaggio – FOTO

Dopo il confronto con Spalletti durante il cambio, Locatelli ha condiviso un messaggio sui social. La sua comunicazione evidenzia il suo punto di vista, mantenendo un tono rispettoso e professionale. Questo gesto si inserisce nel contesto delle dinamiche di squadra, offrendo uno spunto di riflessione sull’importanza del dialogo e della collaborazione tra calciatori e staff tecnico.

Locatelli scrive sui social dopo il botta e risposta con Spalletti al momento del cambio: il messaggio del centrocampista. La vittoria della Juventus sul campo del Pisa non è stata priva di momenti di tensione, in particolare riguardo alla gestione dei cambi operati da Luciano Spalletti. Al centro del dibattito è finita la sostituzione di Manuel Locatelli, richiamato in panchina allo scoccare dell'ora di gioco per fare posto a Edon Zhegrova. Il faccia a faccia con Spalletti. Al momento dell'uscita dal campo, il centrocampista e capitano bianconero non ha nascosto il proprio disappunto, avvicinandosi al tecnico per chiedere spiegazioni immediate sulla scelta tattica.

Rugani scrive a Locatelli Il messaggio che scalda i tifosi dopo Juve Cagliari - facebook.com facebook

