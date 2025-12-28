Lo stile iconico di Brigitte Bardot diva libera e disinibita che tutti volevano imitare

Brigitte Bardot, icona di stile e libertà, ha rivoluzionato il modo di essere donna negli anni '50 e '60. Con il suo fascino naturale, i capelli cotonati e l’atteggiamento disinibito, ha aperto nuove prospettive di espressione personale. La sua figura ha rappresentato un simbolo di emancipazione e di scelta, influenzando generazioni e lasciando un segno indelebile nella cultura moderna.

Di Brigitte Bardot e della sua frangia a tendina che crea ancora tendenza - L'annuncio è arrivato il 28 dicembre 2025 dalla Fondazione che porta il suo nome. cosmopolitan.com

Brigitte Bardot è morta: addio all’indimenticabile B.B., icona di femminilità - Brigitte Bardot, icona di femminilità e di stile, è morta. donnaglamour.it

