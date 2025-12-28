Livorno, la pesca e il cacciucco saranno protagonisti in tv. L'appuntamento è per le 18 di domenica 28 dicembre, quando andrà in onda su Rai2 “Lo squalo nella zuppa”, il reportage firmato da Alessandro Filippini per TG2 Dossier a cura di Francesco Vitale. Nell'ambito del servizio si parlerà di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Lo squalo nella zuppa": Livorno, la pesca e il cacciucco in tv nel reportage di Tg2 Dossier

Leggi anche: I cimeli di Lo squalo tornano in superficie: arpione e canna da pesca all’asta e valgono una fortuna

Leggi anche: Dove mangiare il cacciucco a Livorno: 6 indirizzi scelti dal Gambero Rosso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo squalo nella zuppa, Livorno e il cacciucco oggi in tv; Il cacciucco livornese in tv su Rai 2; Il cacciucco protagonista su Rai2.

Il cacciucco protagonista su Rai2 - LIVORNO: Si intitola "Lo squalo nella zuppa" il reportage a cura di Francesco Vitale in onda su Tg2 Dossier. toscanamedianews.it