Le feste sono un momento per trascorrere del tempo insieme, certo, ma anche per dedicarsi alla solidarietà e all’impegno sociale. È stato un Natale benefico quello dell’associazione Agaping che ha festeggiato con i propri soci in un momento conviviale con il tradizionale scambio degli auguri natalizi, e dove sono state presentate alcune storie e testimonianze. Quanto raccolto durante la serata è stato devoluto, attraverso un progetto Avsi, per l’ adozione a distanza di un bambino del Myanmar (l’ex Birmania). Nei giorni scorsi è stato inaugurato l’ Abero per la sicurezza, realizzato sulla rotonda di piazzale del Lavoro, presso la scultura del Cavallo di Troia, in collaborazione con Anmil e l’impresa Biguzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spirito delle feste Impegno e solidarietà

Leggi anche: Con l’arrivo delle feste, le unghie diventano il dettaglio perfetto per esprimere lo spirito del Natale.

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Vero Spirito del Natale svelato da Don Luigi Maria Epicoco.

SuperLega | Comunicato Lo spirito delle feste accende l’Allianz Cloud: Milano supera Padova per 3-1 e regala al pubblico una serata da film di Natale Leggi il comunicato sul nostro sito powervolleymilano.it/news/2025/alli… #AllianzMilano #Powerv x.com

Lo spirito delle feste accende l’Allianz Cloud Allianz Milano supera Padova per 3-1 e regala al pubblico una serata da film di Natale Prossimo appuntamento: CEV Challenge Cup 6 gennaio ore 17:30, Centro Pavesi Leggi il comunicato sul nostro sito - facebook.com facebook