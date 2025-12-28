Lo sfogo di Pulisic sui social dopo il gossip con Sydney Sweeney | Basta con le storie inventate

Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Pulisic ha scelto di intervenire sui social per chiarire alcune voci infondate riguardanti la sua vita personale, in particolare il gossip con Sydney Sweeney. L’attaccante ha sottolineato l’importanza di verificare le fonti e responsabilizzare chi diffonde notizie false, evidenziando come queste possano influire sulla vita delle persone. Un appello alla corretta informazione in un contesto mediatico sempre più sensibile.

FINISCE QUI MILAN 3 VERONA 0. Il 2025 del #Milan si chiude con un netto 3-0 al Verona a San Siro: a segno #Pulisic e #Nkunku con una doppietta. Rossoneri momentaneamente al primo posto Milan Nel Cuore facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.