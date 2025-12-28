di Laura Valdesi SIENA "E’ bollente, si può cominciare a mettere qualcosa", dice suor Nevia alle volontarie che armeggiano in cucina per preparare il pranzo. Lei, intanto, torna sulla porta della mensa di San Girolamo in attesa del pulmino che porta i rifornimenti. Serve tanta solidarietà per aiutare chi va a cercare lì un piatto caldo perché altrimenti non saprebbe come alimentarsi. Ma occorre anche per numerose famiglie, comprese quelle senesi, che per andare avanti hanno bisogno del pacco alimentare. Preparato nella grande stanza sulla sinistra, appena si entra alla mensa di San Girolamo. Non c’è più la pressione fortissima di decine e decine di migranti che ha reso, negli anni passati e fino a pochi mesi fa, il lavoro al servizio dei bisognosi un tour de force per suor Nevia e per chi le dava una mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo ’scrigno’ della carità. Suor Nevia e i volontari: "Pacchi per le famiglie. Un pasto per il ’mondo’"

Suor Nevia lancia un appello : "Ogni persona potrebbe aiutare. Magari anche ospitarli, perchè no" - Il mondo del volontariato continua a prendersi cura dei richiedenti asilo pakistani e afghani, ormai da anni presenza fissa e in crescita in città. lanazione.it

