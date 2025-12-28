E’ l’appuntamento natalizio con la danza più atteso ogni anno dal pubblico. Stiamo parlando dello ‘Schiaccianoci’ di Cajkovskij, che va in scena questo pomeriggio (ore 18) al Teatro delle Muse di Ancona, fuori abbonamento nell’ambito della stagione organizzata da Marche Teatro. Il capolavoro del grande compositore russo, liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann, è proposto dal prestigioso Balletto di Milano, con la coreografia di Federico Veratti e Agnese Omodei Salè, la scenografia di Marco Pesta e i costumi di Agnese Omodei Salè e Noemi Pace. "Lo Schiaccianoci", balletto natalizio che ha fatto sognare intere generazioni, si potrà così ammirare in un’esclusiva versione colorata ed elegante, brillante e ricca di verve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo "Schiaccianoci" di Cajkovskij alle Muse

Leggi anche: Al Teatro Toniolo la rilettura dello "Schiaccianoci" di ?ajkovskij secondo il Balletto di Roma

Leggi anche: "Come diventare ricchi e famosi da un momento dall'altro": alle Muse lo spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo Schiaccianoci di Cajkovskij alle Muse.

Schiaccianoci, danza e magia: alle Muse di Ancona il capolavoro di Tchajkovskij - Non è Natale, senza Lo Schiaccianoci, il balletto più magico della tradizione di danza occidentale. corriereadriatico.it