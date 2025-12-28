Lo Schiaccianoci di Cajkovskij alle Muse
E’ l’appuntamento natalizio con la danza più atteso ogni anno dal pubblico. Stiamo parlando dello ‘Schiaccianoci’ di Cajkovskij, che va in scena questo pomeriggio (ore 18) al Teatro delle Muse di Ancona, fuori abbonamento nell’ambito della stagione organizzata da Marche Teatro. Il capolavoro del grande compositore russo, liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann, è proposto dal prestigioso Balletto di Milano, con la coreografia di Federico Veratti e Agnese Omodei Salè, la scenografia di Marco Pesta e i costumi di Agnese Omodei Salè e Noemi Pace. "Lo Schiaccianoci", balletto natalizio che ha fatto sognare intere generazioni, si potrà così ammirare in un’esclusiva versione colorata ed elegante, brillante e ricca di verve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
