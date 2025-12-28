Lo ha blandito e ora tace FdI affonda la sinistra | caso Hannoun in Parlamento

Il dibattito sul caso Hannoun in Parlamento evidenzia le tensioni tra centrodestra e sinistra. Fratelli d’Italia ha sollecitato un’azione del governo, chiedendo chiarimenti sulla recente operazione a Genova e sulla sicurezza dei cittadini. La discussione si concentra sul ruolo delle istituzioni e sulla trasparenza delle indagini, mentre le parti politiche si confrontano sulle responsabilità e le conseguenze di questa vicenda.

Il caso Hannoun in Parlamento con il centrodestra che punta il dito sui silenzi della sinistra. In apertura di seduta alla Camera, Fratelli d'Italia, con la deputata Sara Kelany, ha chiesto un'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto del leader palestinese per chiarire «i contorni di questa indagine e come possa ridondare sulla sicurezza dei cittadini». Alla richiesta si è associato anche il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, ricordando comunque che «è in corso un'indagine e ciascuno deve essere considerato innocente fino a prova contraria».

