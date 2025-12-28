LNEnergy sul progetto di estrazione gas a Bomba | Serve un confronto basato sui fatti
LNEnergy evidenzia l’importanza di un confronto basato sui fatti riguardo al progetto di estrazione di gas a Bomba, nell’area di Collesanto. L’associazione critica la coerenza della strategia dell’attuale amministrazione comunale, evidenziando analogie con le scelte fatte quasi vent’anni fa. È fondamentale analizzare con attenzione le implicazioni di questa iniziativa, promuovendo un dialogo informato e trasparente tra le parti coinvolte.
LNEnergy torna a far sentire la propria voce nel dibattito sull’estrazione di gas nell’area di Collesanto, nel territorio di Bomba, sottolineando quella che definisce una "mancanza di coerenza" nella visione strategica dell’attuale amministrazione comunale, oggi come quasi vent’anni fa guidata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
