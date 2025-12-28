Livorno si ribalta con l' auto sul viale Alfieri | illeso il conducente

Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, un'auto si è ribaltata lungo il viale Alfieri a Livorno, nelle vicinanze dell'ospedale. Per fortuna, il conducente è rimasto illeso. L'incidente ha attirato l'attenzione dei passanti, ma non si registrano feriti gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

Paura sul viale Alfieri intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 28 dicembre, dove un'auto si è ribaltata non molto distante dall'ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo che poi è finito su un fianco. Sul posto si è.

