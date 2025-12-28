Segui in tempo reale la qualificazione di Domen Prevc alla Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026 a Oberstdorf. Qui troverai aggiornamenti costanti sulla manifestazione, che prosegue con il tradizionale sistema a eliminazione diretta. Rimani con noi per tutte le novità e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della prima qualificazione della Tournèe dei 4 trampolini 2025-2026 da Oberstdorf (GER), a domani per una gara super interessante con il tradizionale KO system. 17:43 Kesseli resta eliminato quindi, così come Ben Bayer e anche Karl Geiger. Non ci sono eliminati illustri, ad eccezione di quest’ultimo. 17:41 Attendevamo il punteggio, ma solo per darvelo, sopra i 10 punti di margine su un grande comunque Raimund. Signore e signori, Domen Prevc. L’ultimo della lunghissima stirpe di fratelli sloveni del Salto con gli Sci. 17:40 DOMEN PREVC VINCE, STRA-VINCE, DOMINA la qualificazione maschile di salto da oberstdorf, che apre la Tournée dei 4 trampolini NOOOO! Cosa ha fatto Domen Prevc! Non è vero! Ok, le condizioni sono leggermente migliorate rispetto a 10? fa, però ottenere la miglior misura di giornata con 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: numero di Domen Prevc nella qualificazione

