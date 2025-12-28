LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | azzurri per superare il taglio nelle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima qualificazione che va in scena da Oberstdorf valida per la Tournée dei quattro trampolini 2025-2026, inizia la magia dell’evento di Salto con gli Sci più atteso e tradizionale della stagione! La prima delle tradizionali quattro gare sui trampolini più iconici del mondo è alle porte! I valori della stagione potrebbero improvvisamente cambiare e modificarsi di colpo, un po’ come siamo abituati a testimoniare in questo sport, che si gioca sempre sul filo del rasoio. Se fino ad oggi lo sloveno Domen Prevc ha dimostrato di avere qualcosa di più degli altri avversari per la conquista della Coppa del Mondo, e di conseguenza è anche il favorito per la Tournée, tutto può comunque rivelarsi difforme e ci proverà il connazionale Lanisek, la leggenda Kobayashi così come gli austriaci ( Kraft, Tschofenig e Hoerl ) con la Germania che si affida a Raimund e Hoffmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

