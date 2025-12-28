Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski Sprint a Dobbiaco 2025. Quattro atlete italiane sono in buona posizione, con l’attesa per la composizione delle batterie della fase finale prevista alle 12.00. Resta aggiornato per conoscere gli sviluppi della competizione e scoprire come le azzurre affronteranno le ultime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11: Tra poco la composizione delle batterie della fase finale, alle 12.27 gli uomini 12.10: Le altre azzurre: Laurent 32ma, Cena 56ma, Di Centa 59ma, Comarella 79ma, Franchi 81ma 12.08. Sono ben quattro le italiane qualificate alla seconda fase. Queste le altre qualificate: Drivenes, Euiduka, Krehl, Cassol Kern, Ilar, Dahlqvist, De Martin Pinter, Kahara, Bouffard-Nesbitt, Fink, Ganz, Weber, Monsorno, Gal, Ribom, Slind, Kaelin, Fosnaes, Tirloy 12.06: Queste le atlete nella top 10: Hagstroem, Rydzek, Joensuu, Diggins, Myhrvold, Skistad, Lundgren, Faehndrich, Aabrekk, Scherz 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: quattro azzurre avanti, tra poco Pellegrino

