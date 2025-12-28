Segui in tempo reale il Live Tour de Ski, Sprint di Dobbiaco 2025. Quattro atlete italiane sono in testa nella qualificazione femminile, mentre si avvicina la fase maschile. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati più recenti, cliccando sul link per la diretta continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32. Chanavat va al comando al traguardo 12.31: Amundsen terzo al traguardo 12.31: Pellegrino quarto al traguardo a 1?46 da Riebli 12.31. Riebli in testa, Graz secondo al traguardo 12.30: Pellegrino quarto a metà percorso 12.29: Graz in testa a metà percorso 12.27: partita la qualificazione maschile 12.25: Questa la composizione dei quarti di finale maschili: Quarter Finals – Heat 1 (6) Kristine Stavaas Skistad – Norvegia (3) Jasmi Joensuu – Finlandia (24) Nicole Monsorno – Italia (25) Melissa Gal – Francia (28) Nadja Kaelin – Svizzera (29) Kristin Austgulen Fosnaes – Norvegia Quarter Finals – Heat 2 (2) Coletta Rydzek – Germania (8) Nadine Faehndrich – Svizzera (18) Iris De Martin Pinter – Italia (19) Jasmin Kahara – Finlandia (26) Emma Ribom – Svezia (27) Astrid Oeyre Slind – Norvegia Quarter Finals – Heat 3 (7) Moa Lundgren – Svezia (9) Ingrid Bergene Aabrekk – Norvegia (12) Patricija Eiduka – Lettonia (13) Sofie Krehl – Germania (16) Moa Ilar – Svezia (20) Olivia Bouffard-Nesbitt – Canada Quarter Finals – Heat 4 (4) Jessie Diggins – Stati Uniti (10) Magdalena Scherz – Austria (11) Julie Bjervig Drivenes – Norvegia (14) Federica Cassol – Italia (15) Julia Kern – Stati Uniti (17) Maja Dahlqvist – Svezia Quarter Finals – Heat 5 (1) Johanna Hagstroem – Svezia (5) Mathilde Myhrvold – Norvegia (21) Pia Fink – Germania (22) Caterina Ganz – Italia (23) Anja Weber – Svizzera (30) Margot Tirloy – Francia 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: quattro azzurre avanti, ora la qualificazione maschile

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: quattro azzurre avanti, tra poco Pellegrino

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Klaebo favorito, azzurri per il podio; Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini; FIS: Venti anni di “Tour de Ski”. Le origini del format..

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Klaebo favorito, azzurri per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la ... oasport.it

Perché il Tour de Ski non si vedrà in tv oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com