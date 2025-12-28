LIVE Tour de Ski Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle fasi finali otto azzurri qualificati

Il Live del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco offre aggiornamenti in tempo reale sulla finale di sprint. Con otto atleti italiani qualificati, tra cui Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol e Caterina Ganz, la competizione si avvicina alle fasi decisive. Segui con attenzione le ultime notizie e gli aggiornamenti per rimanere informato sugli sviluppi di questa importante tappa di sci di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Nel femminile le quattro italiane qualificate sono Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol e Caterina Ganz 13.58 Tra poco meno di venti minuti si ripartirà con la prima delle cinque batterie dei quarti di finale femminile, seguiti poi dalle batterie dei quarti maschili. 13.55 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della sprint tl di Dobbiaco, evento del Tour de Ski 13.16: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.30 per la fase finale. Buon pomeriggio! 13.14. 🔗 Leggi su Oasport.it

