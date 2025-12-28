LIVE Tour de Ski Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA | Pellegrino c’è! Otto azzurri alla seconda fase

Segui in tempo reale la gara di sprint del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco. Otto atleti italiani sono qualificati per la seconda fase, tra cui Pellegrino. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Partiti tutti gli atleti al via, si stanno susseguendo gli ultimi arrivi, tutti lontani dai primi 30 12.56. Questi gli altri atleti qualificati: Ogden, N. Naeff, Alder, Stoelben, Moser, Valnes, Anfer, Tuz, Pellegrino, Bolger, Hellweger, Clugnet, Stern, Cerny, Young, Gabrielli, Moilanen, Maki, Chappaz, Pueyo 12.54: Paolo Ventura è 96mo al traguardo, era l’ultimo degli azzurri 12.53. Nessuna novità, andiamo a riepilogare la top 10: Klaebo, Schumacher, Vike, Chanavat, Grond, Heggen, Riebli, Evensen, Graz, Amundsen 12.47. De Fabiani, al rientro in Coppa del Mondo è 69mo 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

