LIVE Tour de Ski Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA | la Norvegia domina entrambe le gare top 10 per Cassol

Segui in tempo reale il Tour de Ski Sprint a Dobbiaco 2025. La Norvegia si impone nelle gare di oggi, mentre Federico Pellegrino si distingue tra gli italiani con una performance positiva. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i risultati delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Dodicesima posizione per Federico Pellegrino, che è il migliore degli italiani in questa gara. Ricordiamo il decimo posto di Federica Cassol nell’evento femminile. 15.59 Questa la classifica della sprint maschile in tecnica libera di Dobbiaco: 1 Johannes Hoesflot Klaebo NOR 2:28.82 2 Lars Heggen NOR 2:28.95 3 Oskar Opstad Vike NOR 2:29.62 4 Valerio Grond SUI 2:30.10 5 Lucas Chanavat FRA 2:31.34 6 Janik Riebli SUI 2:39.25 15.57 Vittoria per Klaebo in 2:28.82!! Seconda posizione per Heggen che in volata precede Vike e Grond, 15.56 FA IL VUOTO KLAEBO! Alle sue spalle sono in tre con Vike, Heggen e Grond. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Cassol sfiora la finale, attesa per Pellegrino

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Cassol sfiora la finale, eliminato Pellegrino

