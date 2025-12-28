Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2025, con aggiornamenti sulla Sprint di Dobbiaco. Sono iniziati i quarti di finale femminili, con quattro atlete italiane in gara. Resta aggiornato per tutte le fasi della competizione e i risultati più recenti, tra cui le azioni di Faehndrich e Rydzek. Clicca per seguire la diretta e rimanere informato sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Faehndrich e Rydzek sorpassano De Martin Pinter sull’ultima salita. L’azzurra deve stringere i denti e cercare le ultime energie residue. 14.24 Si ricompatta il gruppo con Iris De Martin Pinter ancora in testa. Sulle sue code c’è Faehndrich 14.23 Allunga De Martin Pinter!! L’italiana ha qualche metro di vantaggio su Faehndrich che a sua volta ha aperto un piccolo buco sul gruppo. 14.22 Subito in testa Iris De Martin Pinter che sta provando a tenere subito alta l’andatura. Strategia rischiosa. 14.22 Partite!! 14.21 Queste le protagoniste della seconda batteria: 1 RYDZEK Coletta GER 2 FAEHNDRICH Nadine SUI 3 DE MARTIN PINTER Iris ITA 4 KAHARA Jasmin FIN 5 RIBOM Emma SWE 6 SLIND Astrid Oeyre NOR 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: iniziati i quarti di finale femminili, 4 le azzurre al via

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: quattro azzurre avanti, tra poco Pellegrino

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: quattro azzurre avanti, ora la qualificazione maschile

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Klaebo favorito, azzurri per il podio; Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini; FIS: Venti anni di “Tour de Ski”. Le origini del format..

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Klaebo favorito, azzurri per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la ... oasport.it

Perché il Tour de Ski non si vedrà in tv oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com