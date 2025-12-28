Segui in tempo reale il Live Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con aggiornamenti sulla sprint maschile e femminile. Cassol sfiora la finale, mentre Pellegrino viene eliminato. Resta aggiornato sulle principali azioni e sui risultati delle competizioni, con commenti e cronache in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Allunga Skistad, Dahlqvist prende la seconda posizione sull’ultima salita. 15.43 Grandi sci per Rydzek che passa all’interno Dahlqvist. Sempre davanti Skistad. 15.42 Skistad in testa davanti a Dahlqvist. Si avvicina Hagstroem che è ad una decina di metri dal quintetto davanti quando siamo ai piedi della seconda salita 15.42 La svedese cambia il bastone e prova a rientrare. Hagstroem ha una quarantina di metri di ritardo dal gruppo 15.41 CADE HAGSTROEM!! La svedese finisce per terra dopo pochissimi metri e rompe anche un bastone 15.41 Partite! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Cassol sfiora la finale, eliminato Pellegrino

